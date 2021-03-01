Количество обратившихся в больницу петербуржцев с COVID-19 снизилось на 58,6%

Санкт-Петербург, 1 марта. Число пациентов с COVID-19, обратившихся за медицинской помощью в Санкт-Петербурге, снизилось на 58,66% за последнюю неделю.

Неделей ранее в больницу обратились 1349 человек, а на 28 февраля количество больных, которым нужна была помощь медиков, составило 558 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса.

Число больных, которым потребовалась госпитализация, выросло по сравнению с прошлым воскресеньем на 4,85%. Это обусловлено расширением списка показаний для госпитализации пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями.

Сохраняется тенденция к снижению роста заболеваемости, для сохранения темпов необходимо ускорить процесс массовой вакцинации. В Петербурге привиться можно любому жителю старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Комитет здравоохранения Петербурга сообщил, что город может выйти на плато по коронавирусу. Данные ведомства говорят, что в феврале количество заболевших снижается медленнее, чем в январе. Ежедневный прирост выявленных случаев инфицирования за последнюю неделю составляет около 1 тысячи человек.