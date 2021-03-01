Драка со стрельбой произошла в Петербурге из-за парковки

Санкт-Петербург, 1 марта. Сделанное замечание петербуржцем обернулось дракой со стрельбой. Причиной стала припаркованная у детской площадки машина.

Мужчина, увидев, что иномарка припаркована на газоне во дворе одного из домов на Афонской улице, сфотографировал ее. Через несколько дней сделавший владельцу авто замечание мужчина встретился с автомобилистом. К нему подошли двое человек, и после непродолжительной беседы началась драка со стрельбой.

На помощь подбежали соседи, но их сил оказалось недостаточно. Агрессоры применили против них газовый пистолет, после чего уехали на белом Mercedes-Benz.

Сейчас сделавший замечание мужчина находится в больнице. По словам одного из пострадавших, у госпитализированного перелом костей черепа и раздробленная глазница. Еще один человек получил сотрясение мозга и ушибы.

«У соседа, попавшего в больницу, травмы тяжелой степени, ему предстоит операция. Хотелось бы их наказать. Они ведь перед тем, как уехать, еще долго глумились и спрашивали: «Еще хотите?», пока мы там стояли и приходили в чувство», — сказал пострадавший в беседе с изданием «Мегаполис».

Нападавших нашли в тот же вечер. На них завели дело по административной статье «Побои».

Массовая драка произошла в Каспийске во время соревнований по дзюдо. На татами вышли зрители и, предположительно, спортсмены.