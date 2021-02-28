Восьмилетний мальчик сломал бедра после падения со скалодрома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 февраля. Прокуратура и контролирующие органы проверят петербургский «Норвежский парк», где со скалодрома упал восьмилетний мальчик.

Ребенок получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него переломы бедер. Высота падения была около трех метров. Генеральный директор сети Norway Park Денис Сухомлинов рассказал, что такой серьезный случай за более чем десятилетнюю историю комплекса произошел впервые.

«Со своей стороны, мы окажем полную поддержку семье и приложим все усилия для исключения подобных случаев. На ребенка, как и для всех посетителей центра, действует дополнительное страхование посетителей», — отметил он.

Прокуратура Невского района взяла инцидент под контроль. На сайте ведомства говорится, что будет проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Другой несчастный случай произошел в Выборге. Мальчик упал с 13-го этажа строящегося дома. Шестиклассник получил травмы, несовместимые с жизнью.