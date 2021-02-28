Петербуржцам пообещали туманы и ветра в первый день весны

Санкт-Петербург, 28 февраля. Жителей Санкт-Петербурга ожидает переменная облачность и ветреная погода в первый день весны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью и утром на город опустится туман. В целом 1 марта пройдет без существенных осадков. Однако погода будет достаточно прохладная. Ветер будет дуть с северо-западного и западного направления со скоростью до 4-9 метров в секунду. Днем его порывы достигнут 8-13 метров в секунду, говорится в заявлении метеорологов.

Температура воздуха в ночное время составит от −1 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут до 5 градусов тепла. Ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной из-за образования гололедицы. Атмосферное давление местами будет ниже климатической нормы.

Вечером в последний день зимы жителей Ленинградской области ожидает густой туман. Сотрудники МЧС объявили на этой территории штормовое предупреждение, призвав местных жителей быть внимательными на дорогах.