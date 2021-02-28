Пять машин столкнулись в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 28 февраля. На проспекте Стачек произошло массовое ДТП, столкнулись около пяти машин. Об аварии рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Массовая авария с участием 4-5 машин спровоцировала заторы на дорогах. Автомобили перекрыли всю проезжую часть, написал автор поста. В результате дорожно-транспортного происшествия машины получили незначительные повреждения.

Причиной столкновения могло стать несоблюдение водителями дистанции или погодные условия. О пострадавших не сообщается, детали ДТП выясняются. На место выезжали стражи порядка.

ФАН сообщал о более серьезной аварии, в которой погибли три человека. Она произошла в Сковородинском районе Амурской области. На автодороге столкнулись Toyota Cresta и грузовик.