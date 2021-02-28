Молодой петербуржец домогался сводного брата-подростка

Санкт-Петербург, 28 февраля. Житель Петербурга обратился в правоохранительные органы и рассказал, что старший сын его супруги совершал развратные действия в отношении 15-летнего сводного брата.

По словам 53-летнего заявителя, его 25-летний пасынок домогался младшего брата в их квартире на улице Коллонтай более года назад. Следователи начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее подозреваемый не имел проблем с законом и не совершал никаких правонарушений.

Похожий инцидент произошел в Петербурге в конце прошлого года. Гражданка Таджикистана, проживающая в поселке Понтонный, сообщила правоохранителям, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал сосед. Позднее мужчина признался, что несколько раз принуждал девочку к половому акту. Против него возбуждено два уголовных дела, сообщал телеканал «360».