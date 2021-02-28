Первоклассница стала жертвой группового изнасилования в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 февраля. Семилетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны троих взрослых. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по Витебскому проспекту в Петербурге. Ее 38-летний супруг, а также его друг и подруга совершили над девочкой насильственные действия сексуального характера, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужа матери ребенка уже задержали. О том, что мужчина надругался над первоклассницей, стало известно в конце января 2021 года. Правоохранители возбудили уголовное дело, а подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.