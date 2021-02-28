При столкновении легковушки с маршруткой в Петербурге пострадали два человека

Санкт-Петербург, 28 февраля. В результате ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге травмы получили два человека. Авария с участием общественного транспорта произошла на перекрестке Тамбасова и проспекта Ветеранов.

О дорожно-транспортном происшествии проинформировали очевидцы в соцсетях. По их словам, в момент ДТП в салоне маршрутки не было пассажиров. По предварительным данным, пострадавшие находились в легковушке. О госпитализации людей не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают стражи порядка, сотрудники МЧС и врачи.

Ранее ФАН сообщал, что петербурженке оторвало ступни во время жуткого ДТП в Невском районе. Водитель иномарки Volvo сбил женщину в момент, когда она переходила дорогу.