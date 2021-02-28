В Петербурге появится первый в России Союз музейных кошек

Санкт-Петербург, 28 февраля. Государственный Эрмитаж совместно с «Республикой кошек» заявили об открытии Союза музейных котов в Петербурге.

Организация, о дате создания которой объявят в начале лета, станет первой в России. Об этом рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

«Я счастлива сказать, что мы объявляем о создании Союза музейных котов, пока виртуального. Это будет совместный проект Эрмитажа и «Республики кошек»», — отметила она.

По словам Халтунен, также будет проведена перепись усатых обитателей культурных учреждений Северной столицы. Основная деятельность организации заключается в защите подопечных и обсуждении вопросов, как узаконить положение котов в музеях или других культурных объектах.

Перепись этих животных, живущих в различных учреждениях культуры, начнется в Петербурге с 1 марта. Стать участником конкурса могут и организации из других уголков России.

Халтунен допустила, что Союз музейных котов в перспективе может стать общероссийским. Впервые эрмитажные коты появились еще в ХVIII веке, когда Петр I поселил в Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии, пишет «Газета.Ru».