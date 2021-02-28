Орнитолог перечислил птиц, которых можно увидеть в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 февраля. Если под окном дома в Петербурге или Ленинградской области разместить кормушку, то она может привлечь множество различных птиц.

Большой пестрый дятел, снегирь или сойка — пернатые, которые могут показаться петербуржцам, живущим около лесных массивов, рассказал основатель сообщества орнитологических экскурсий, сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров.

С большой вероятностью кормушку посетят домовые воробьи, большие синицы и лазоревки, но иногда можно увидеть и птиц, которых встретить удается нечасто. Специалисты назвали среди этих гостей хохлатую синицу, длиннохвостую, пухляка, московку, чечеток и дубоноса. А вот черные дрозды, зарянки и зяблики, несмотря на то, что встречаются в регионе, приближаться к человеческим жилищам опасаются.

Недавно ФАН сообщил, что в Саратовской области обнаружили большое поголовье дроф — редких птиц, занесенных в Красную книгу. Специалисты насчитали 448 особей.