Петербурженке оторвало ступни во время жуткого ДТП в Невском районе

Санкт-Петербург, 27 февраля. Появилось жуткое видео с места наезда на пешехода на Российском проспекте в Петербурге.

Страшная авария произошла в субботу. Водитель иномарки Volvo сбил человека в момент, когда он переходил пешеходный переход. В соцсетях утверждают, что пострадавшей была женщина.

«Невские новости» публикуют видео и фотографии с места инцидента. Известно, что ей буквально оторвало ступни.

Свидетели заявили, что женщина переходила трассу по регулируемому переходу. Однако неизвестно, переходила ли она на зеленый. Удар был настолько сильным, что ее отбросило на несколько десятков метров, а ее ступни оторвались.