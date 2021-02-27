Депутат Вострецов посетил все ПНИ своего округа в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов закончил проверку социальных учреждений Красносельского и Петродворцового района Петербурга и дал им высокую оценку.

«В этих учреждениях находится много пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, многие из которых – наши ветераны. Бережное и ответственное отношение сотрудников социальных учреждений к своим подопечным особенно ярко проявилось на фоне пандемии COVID-19 – благодаря их труду и слаженной работе всего ведомства удалось практически без потерь прошли этот тяжелейший период, и не поблагодарить за это сотрудников социальных учреждений нашего города было бы кощунством», – прокомментировал парламентарий.

Вострецов принял решение обратиться к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой отметить председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова за безупречную организацию работы комитета и подведомственных ему учреждений в тяжелейший период пандемии.

«Он профессионал высочайшего класса. После углубленного ознакомления с организацией работы психоневрологических интернатов, я стал еще больше уважать его и как прекрасного организатора и как замечательного человека», – отметил депутат.

Ранее стало известно, что депутат ГД Сергей Вострецов посетил с инспекцией Психоневрологический интернат №7 Красносельского района Петербурга, где строят спортзал с бассейном и уличную спортплощадку. Парламентарий поблагодарил персонал за труд и отметил, что именно в их учреждении был отмечен самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди ПНИ.