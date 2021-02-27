Петербуржцев ожидает мокрый снег и умеренный ветер в последний день зимы

Санкт-Петербург, 27 февраля. Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области озвучило прогноз погоды в Северной столице и ее окрестностях в воскресенье, 28 февраля.

По данным синоптиков, ночью ожидается легкий мороз. Столбики петербургских термометров опустятся до −2 градусов. Днем температура воздуха в Северной столице составит от одного до трех градусов тепла. Петербуржцев ожидает небольшая облачность с прояснениями и осадки в виде мокрого снега. Слабый ветер подует с северо-запада. Атмосферное давление будет снижаться ночью и утром, днем же оно изменяться не будет. Синоптики предупреждают об образовании на дорогах ледовых корок. Гражданам стоит оставаться осторожными в условиях гололедицы.

На западе Ленинградской области могут возникнуть туманы к вечеру. Ветер западный, северо-западный, его скорость составит до восьми метров в секунду. Возможно выпадение мокрого снега. Ночью ожидается похолодание до −5 градусов по Цельсию, на востоке области — до −8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

Ранее сообщалось, что дорожные и коммунальные службы Петербурга проводят работы по уборке снега. Ожидается, что он будет вывезен в ближайшие две недели.