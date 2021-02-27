Появилось видео с места ДТП на юго-западе Петербурга, где пострадал человек

Санкт-Петербург, 27 февраля. Авария произошла на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе города, один человек пострадал, его доставили в больницу.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях. Судя по видео, один из автомобилей получил сильные повреждения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Пассажиры рейсового автобуса получили травмы в аварии в Бокситогорском районе Ленобласти, сообщал телеканал «360». Автомобиль оказался в кювете. По каким причинам он перевернулся, пока неизвестно.