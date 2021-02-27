Очевидцы прорыва трубы в магазине тканей на Московском проспекте перепутали пар с дымом

Санкт-Петербург, 27 февраля. Сообщения о пожаре в магазине тканей на Московском проспекте не подтвердились. Оказалось, что в помещении прорвало трубу с горячей водой, сообщил источник ФАН.

Прорыв трубы ГВС произошел на площади 4 кв. метра. Помещение окутало густым паром, который очевидцы перепутали с дымом и сообщили о пожаре в ГУ МЧС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место прибыли сотрудники аварийной службы, которые устраняют последствия прорыва.

Ранее ФАН сообщал о серьезной коммунальной аварии, которая произошла в центре Нижнего Новгорода. Из-за аварии с холодной водой затопило улицу Гоголя и набережную Федоровского. Тротуары превратились в каток. На время ремонта жители могли набирать холодную воду из подвозных цистерн.