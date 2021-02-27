Магазин тканей загорелся на Московском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Сильное задымление произошло в помещении магазина тканей на Московском проспекте, 147. На место прибыли сотрудники МЧС.

Специалисты установят очаг возгорания и приступят к ликвидации пожара. По предварительным данным, никто из сотрудников магазина и жильцов дома не пострадал. Причины пожара предстоит установить компитентным ведомствам. ФАН публикует первые кадры с места происшествия.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в двухэтажном доме в центре Москвы. Из расположенных в здании магазинов и баров эвакуировали 40 человек. Еще восемь покинули дом самостоятельно.