Глава СК взял под контроль дело о групповом изнасиловании школьницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об изнасиловании юной петербурженки в центральный аппарат ведомства в связи с поступлением в ее адес угроз.

Расследование дела о групповом изнасиловании 16-летней школьницы в Северной столице будет проходить под надзором главы Следственного комитета. По словам представителей ведомства, соответствующая мера принята в связи с недавно появившейся в СМИ информацией о поступлении угроз в адрес девочки и ее родителей.

Кроме того, Бастрыкин распорядился о проведении служебной проверки в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу, который занимается расследованием дела. В ходе данного мероприятия будет установлено, почему подозреваемым в изнасиловании школьницы до сих пор не избрали меру пресечения.

На Камчатке сотрудники регионального отделения СК сообщили об увеличении числа маньяков и убийц, сообщало издание Deita. Преступников, совершающих подобные преступления, стало больше почти в два раза.