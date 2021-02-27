ФАН публикует видео с девушками, забросавшими снегом Вечный огонь в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Видео с Марсова поля в центре Петербурга, где две девушки закидали снегом Вечный огонь, появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Одной из девушек, которые «развлекались» на мемориале, 17 лет, второй — 20 лет. Их оперативно задержала полиция. В отношении юных хулиганок возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ, предполагающей наказание за надругательство над телами умерших и местами их захоронений.

О том, что на Марсовом поле потушили Вечный огонь, в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место специалисты газовой службы восстановили горение.

Ранее ФАН сообщал о погасшем Вечном огне в Красном Селе. Там всему виной стала резкая оттепель. Талая вода затопила памятник. Последствия устраняли сотрудники «Водоканала» и газовики.