Новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге построят к концу года

Санкт-Петербург, 27 февраля. Больница Святого Георгия в Петербурге к концу года получит новый корпус, рассчитанный на 305 коек. Располагаться он будет на Северном проспекте.

В лечебно-диагностическом корпусе планируется разместить хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. В медицинском учреждении будут оказывать помощь пациентам, которым диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и нарушения в работе мозга или органов дыхания.

Власти Северной столицы продолжают совершенствовать систему здравоохранения, отстраивая новые стационары в городе. Новые корпуса предоставляют возможность в случае необходимости перепрофилировать их для лечения инфекционных больных. Коечный фонд может увеличиться до 400 единиц.

В Петербурге и Ленобласти также занимаются развитием дорог. К 2035 году вокруг Северной столицы может появиться вторая кольцевая магистраль, проложенная от трассы «Скандинавия» до трассы «Нарва» возле поселка Кипень.