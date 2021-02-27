Опубликовано видео с угасающим в луже талого снега Вечным огнем в Красном Селе

Санкт-Петербург, 27 февраля. Резкое потепление после аномальных снегопадов в Петербурге привело к ЧП в Красносельском районе города. Талая вода затопила военный мемориал и погасила Вечный огонь.

Видео с места инцидента опубликовали в Сети. На кадрах записи можно видеть, как пламя постепенно угасает под натиском воды.

Устранять последствия потопа прибыли сотрудники "Водоканала", а также аварийная бригада городской газовой службы. С мемориала откачали всю талую воду, а затем специалисты проверили газогорелочное оборудование и подземные сооружения, после чего возобновили подачу газа. В настоящее время мемориал находится в надлежащем состоянии. Все оборудование работает исправно.

Ранее ФАН сообщал о поиске в Петербурге двух девушек, которые закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле.