Петербургский врач стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере

Санкт-Петербург, 27 февраля. СК возбудил дело в отношении замдиректора петербургского НИИ уха, горла и носа. Врача подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фигурант вымогал денежные средства у подчиненного, обещая взамен покровительство, считают следователи. По их данным, врачу передали порядка 3 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Похожий случай произошел в Сибири. Там по подозрению во взяточничестве перед судом предстанет бывший сотрудник городской администрации. Следствие считает, что обвиняемому предлагали взятку в размере 700 тыс. рублей, сообщал телеканал «360».