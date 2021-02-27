Петербургские правоохранители завели дело после доноса о «терактах»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Анонимные сообщения о «терактах», готовящихся на территории Северной столицы, стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Несколько дней назад неизвестный злоумышленник заявил, что осуществляет вербовку боевиков, которые в ближайшее время якобы совершат ряд террористических актов. В сообщении говорилось, что они произойдут на территории нескольких судов и торгового центра «Питерлэнд». Кроме того, аноним утверждал, что «его люди» также устроят теракт в московском аэропорту Шереметьево.

Правоохранители возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений. Личность подозреваемого устанавливается.

В это же время в восемь петербургских школ поступили сообщения о «минировании». Старшеклассников отпустили домой, а маленьких школьников отвели в соседние учреждения, где они дожидались родителей. В ходе проверок никаких взрывчатых веществ в зданиях обнаружено не было, сообщал телеканал «360».