Петербург получил категорию высокой привлекательности среди инвесторов

Санкт-Петербург, 27 февраля. Итоги первой половины 2020 года для российских регионов по уровню инвестиционной привлекательности подвели в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Санкт-Петербург и еще 24 региона вошли в категорию высокой привлекательности, первое место заняла Москва. Также в перечень попали Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Для оценки были применены семь параметров: географическое положение, природные ресурсы, трудовые ресурсы, инфраструктура в регионе, внутренний рынок, производственный потенциал, институциональная среда, финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Некоторые регионы не смогли нарастить уровень по шкале, несмотря на увеличение инвестиций. Сохранили уровень прошлого года 56 регионов, улучшили позицию 19 регионов, а ухудшили — 10.

Среди россиян растет число начинающих инвесторов. Этому способствовало снижение ставок по депозитам в сочетании с увеличением количества удобных инструментов инвестирования. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что первая вспышка интереса граждан к фондовому рынку возникла еще в 2018 году.