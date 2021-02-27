Пожилая женщина стала жертвой мошенников при попытке купить биткоины

Санкт-Петербург, 27 февраля. Пенсионерка из Санкт-Петербурга потеряла порядка 200 тысяч рублей, заинтересовавшись криптовалютой. Пожилая женщина стала жертвой интернет-мошенников.

Злоумышленники обещали перевести деньги потерпевшей в биткоины и увеличить в несколько раз вложенную сумму. По данным МВД России по Санкт-Петербургу, пенсионерка еще в ноябре прошлого года разместила личные данные на одном из сайтов по торговле криптовалютой.

Спустя несколько дней ей позвонил человек, представившийся сотрудником некой компании по заработку на криптовалюте, и объяснил схему вложения денег. После этого мошенник попросил пенсионерку перевести деньги на различные счета для «наилучшего эффекта» получения прибыли.

Женщина поверила и выполнила просьбу, перечислив аферисту на все указанные счета 190 тысяч рублей. Когда мошенник не вышел на связь, пенсионерка поняла, что осталась обманутой и без денег. Позже она обратилась в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.