Вечный огонь на Марсовом поле забросали снегом две девушки

Санкт-Петербург, 27 февраля. Вандалами, потушившими Вечный огонь в центре Петербурге, оказались две девушки. Одной из них 17 лет, ее подруге 20 лет. Обе попали на камеры внешнего видеонаблюдения и вскоре были задержаны.

Кадры появились в распоряжении Федерального агентства новостей. На фото можно видеть, что одна из девушек была одета в длинный плащ зеленого цвета, синие джинсы, черную кофту и белые кроссовки. Вторая — в черную куртку с белыми полосками на рукавах, полосатую кофту, синие джинсы и темные ботинки, за спиной был черный рюкзак.

Как сообщалось ранее, сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа, поступило в полицию ночью 26 февраля. Специалисты газовой службы восстановили горение огня, а правоохранители возбудили уголовное дело по факту вандализма.