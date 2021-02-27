Конфликт петербурженки с пенсионеркой в автобусе закончился стрельбой

Санкт-Петербург, 27 февраля. Пассажирка автобуса выстрелила в пожилую женщину после ссоры в Петербурге. Инцидент произошел в Невском районе у станции метро «Дыбенко».

Две женщины поскандалили в общественном транспорте из-за неизвестной причины. Младшая из них, выйдя из автобуса, выстрелила в лицо пенсионерке и скрылась.

После инцидента пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У 65-летней пенсионерки диагностировали касательное ранение щеки.

Стрелявшую в нее 30-летнюю злоумышленницу задержали. Она была доставлена в полицейский участок. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель и пассажир ранили двух силовиков в Карачаево-Черкесии, сообщал ФАН. Правоохранители устанавливают личности двух злоумышленников.