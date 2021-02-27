Петербургского полицейского задержали за вымогательство 1,5 млн рублей

Санкт-Петербург, 27 февраля. Сотрудника полиции Невского района и его подельника задержали по подозрению в вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

По версии следствия, подозреваемый потребовал 1,5 млн рублей у мужчины, обвиняемого в мошенничестве и отправленного под домашний арест. Полицейский настаивал, что такая мера пресечения была избрана исключительно благодаря его связям, в связи с чем обвиняемый якобы должен был его «отблагодарить».

После передачи муляжа денежных средств подозреваемого и его соучастника задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Москве двух экс-следователей ФСБ приговорили к 12 и девяти годам колонии за вымогательство биткоинов у бывшего генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Согласно материалам суда, они получили 4,8 биткоина, что эквивалентно 16,5 млн рублей, сообщала «Газета.Ru».