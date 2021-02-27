Количество новых пациентов с COVID-19 за неделю в Петербурге снизилось почти на 27%

Санкт-Петербург, 27 февраля. Прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией снизился в Санкт-Петербурге за неделю на 26,79%. Число заражений составило 1372 случая.

Врачи зарегистрировали 1874 пациента с коронавирусом в прошлую пятницу. При этом за прошедшие сутки в городе зафиксировали 1372 случая болезни, что на 26,79% меньше по сравнению с прошлой неделей. Об этом стало известно из сведений, предоставленных в информационной справке по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Распространение коронавирусной инфекции можно полностью остановить только с помощью масштабной вакцинации, объяснили специалисты. В Санкт-Петербурге создали все необходимые условия для проведения прививочной кампании. В Северной столице развернули 129 стационарных точек для вакцинации. Также по городу работает десять мобильных бригад.

До этого сообщалось, что в Израиле уже в текущем году могут выпустить препарат, который поможет лечить людей с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Лекарство является экспериментальным. Оно показало высокую эффективность во время первой стадии испытаний.