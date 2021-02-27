МВД Петербурга возбудило уголовное дело против вандалов, затушивших Вечный огонь

Санкт-Петербург, 27 февраля. Неизвестные с помощью снега затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге. Против вандалов возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 26 февраля в полицию Центрального района города поступила информация о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа.

«Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня. Сотрудники полиции установили, что около 00:06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — отметили в правоохранительных органах.

Это не единичный случай в городе. Недавно компания несовершеннолетних потушила Вечный огонь в Дворцовом парке. Для вандализма школьники также использовали снег.