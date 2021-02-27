Женщина погибла при пожаре в квартире на Гранитной улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 февраля. Крупный пожар по повышенному номеру сложности потушили в двухкомнатной квартире одного из домов в Красногвардейском районе города.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. После тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело женщины. Труп направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Причины возникновения пожара установят дознаватели.

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре в центре Северной столицы. Сотрудники МЧС спасли из здания 20 жильцов. Очаг возгорания зафиксировали в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома, сообщают в МЧС.