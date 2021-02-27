Вакцинироваться от коронавируса в РФ могут только россияне

Санкт-Петербург, 27 февраля. Привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции на территории РФ на данный момент могут только жители страны.

Основным документом, по которому предоставляется услуга вакцинации, является паспорт гражданина России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

В обязательный пакет документов также входят СНИЛС и полис медицинского страхования. Именно по номеру СНИЛС после вакцинации человеку предоставляется сертификат о прививках на сайте госуслуг. Сарана подчеркнул, что на прививку не могут претендовать родственники российских граждан, которые живут за границей и навещают своих близких, но не имеют гражданства РФ.

Кроме того, иммунитет с помощью прививки не могут получить пациенты с онкологическими заболеваниями и принимающие препараты, которые угнетают иммунную систему. Это объясняется тем, что лекарства будут препятствовать действию вакцины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал введение единых сертификатов вакцинации в РФ. Хотя Евросоюз и предложил ввести такие единые сертификаты, в России о такой инициативе говорить пока рано.