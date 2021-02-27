Петербуржцев в субботу ожидают осадки в виде дождя со снегом

Санкт-Петербург, 27 февраля. Оттепель в Петербурге продолжится и в субботу. При этом горожан ожидают осадки в виде дождя со снегом. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием теплого атмосферного фронта, который затянет небо плотным слоем облаков. Кроме того, в городе на Неве прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

На фоне оттепели продолжит таять снежная масса. Температура в Петербурге днем окажется в пределах +1…+3 градусов, а в Ленинградской области этот показатель составит −1…+4 градуса. Ветер подует северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до отметки 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Вместе с наступлением марта в центре европейской части России ожидается более теплая погода. Первый весенний день будет облачным, но осадков при этом не прогнозируется. Однако уже к концу первой недели месяца может снова похолодать. На дорогах также возможно образование сильной гололедицы.