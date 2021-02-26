Предприятиям общепита Петербурга предоставят дополнительные 150 млн рублей

Санкт-Петербург, 26 февраля. Решение направить на поддержку петербургских предприятий общественного питания дополнительные 150 млн рублей приняли в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Отрасль общепита сильно пострадала во время пандемии коронавируса. В 2020 году ее оборот составил около 65 млрд рублей, что в сравнении с показателем 2019 года меньше на 30%, сообщили в Смольном. Там отметили, что наиболее комфортным способом помощи локальным предприятиям остаются беззалоговые займы.

В январе–марте 2021 года фонд выдал заведениям общепита займов на 100 млн рублей. Еще 50 млн рублей было направлено на поддержку организаций сферы туризма. К концу 2021 года сумма беззалоговых займов достигнет 500 млн рублей. В течение двух последних недель общепит в Петербурге работает в штатном режиме после длительного перерыва.

В историческом центре Санкт-Петербурга появятся новые бизнес-центры. Находившиеся в законсервированном состоянии дома №5 и №6 на Миллионной улице приобрела компания, которая управляет сетью бизнес-центров. Планируется провести в зданиях внутреннюю реконструкцию под деловые помещения с сохранением исторических элементов фасада.