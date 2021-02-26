Петербуржцев предупредили о холодном окончании февраля

Санкт-Петербург, 26 февраля. Небольшое похолодание ожидает жителей Северной столицы в последние дни февраля, предупредил главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов.

Температура воздуха в Петербурге 26 февраля составила около четырех градусов тепла. Однако последние дни зимы в Северной столице ожидаются более холодными. Кроме того, первая половина марта в городе будет достаточно снежной, заключил Колесов.

Жителей Ленинградской области предупредили о многочисленных осадках в виде дождей в ближайшие дни. Столбик термометра на северо-востоке региона может падать до девяти градусов ниже нуля. Такие изменения погоды обоснованы циклоном, уточнил синоптик.

Сильные морозы вместе с осадками этой зимой в России связаны с наступлением новой климатической эпохи, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. Сочетание сильных морозов и дождей нетипично для РФ, обратила внимание она.