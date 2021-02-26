Падение глыбы льда на автомобиль в Петербурге попало на видео

Санкт-Петербург, 26 февраля. Владелец иномарки Nissan Primera пытается установить виновных в повреждении его машины. Задняя часть кузова седана получила серьезные повреждения. Момент попал на видео.

На кадрах видно, что несколько машин припарковано во дворе дома №10 лит.А по улице Александра Невского. Кусок льда длиной около метра рухнул с крыши прямо на заднее стекло и багажник иномарки. В результате мощного удара разбито стекло, на кузове видны мощные вмятины, сообщил ФАН.

Автомобилист намерен разобраться и найти виновных, для чего пытается связаться с участковым и управляющей компанией. Пока у него это не получается.

Прогулка для жительницы Пензы едва не закончилась летальным исходом. Огромная льдина упала с крыши в одном метре от девушки.