Студентка СПбГУП отсудила у вуза плату за учебу и взыскала неустойку

Санкт-Петербург, 26 февраля. Суд встал на сторону жительницы Северной столицы. Студентка СПбГУП добилась от университета возврата денег и компенсаций.

В ходе разбирательства установлено, что истец в 2019 году поступила на первый курс СПбГУП. В марте 2020 года она внесла 129 тыс. рублей как часть платы за обучение на втором курсе. Летом девушка изменила планы: подала заявление на отчисление и попросила вернуть деньги.

В университете просьба о возврате средств осталась без внимания. Девушка через пару месяцев направила претензию и вновь ответа не последовало. Тогда она обратилась в суд и потребовала вернуть деньги, выплатить неустойку, моральный ущерб и оштрафовать вуз.

Представитель ответчика заявила, что деньги вернуть не получится. Они якобы уже пошли на организацию обучения для студентки. В частности, средства потрачены на закупку учебных материалов, зарплату преподавателей и ремонт корпусов. Она добавила, что в договоре сказано, что университет не возвращает плату за обучение.

Суд поддержал доводы истца. Вуз должен вернуть 129 тыс. рублей, выплатить 2 тыс. рублей за моральный вред и 60 тыс. в качестве неустойки. Кроме того, университет должен заплатить штраф в размере 95 тыс. рублей.

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