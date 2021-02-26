Облака белой пены вновь появились в Дудергофском канале в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Мыльная пена в очередной раз образовалась в акватории Дудергофского канала в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Горожане запечатлели ее на видео и опубликовали в соцсетях.

Один ролик можно найти в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во «ВКонтакте». В описании указывается, что пена появилась утром в пятницу.

В сообществе отметили, что подобное наблюдается в этом месте не в первый раз. Аналогичная ситуация была в конце 2020 года, 24 декабря. Пену можно было встретить не только в пределах канала, но и в его окрестностях.

«Тогда в управлении Росприроднадзора считали, что это был кратковременный залповый сброс неизвестного вещества с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, которые используются при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве», — говорится в публикации в соцсети.

В январе необычное явление наблюдалось на Ладожском озере. Его поверхность в рождественскую ночь покрыли ледяные «блюдца». Их запечатлел кандидат биологических наук и блогер Павел Глазков.