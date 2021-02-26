Калининградца осудят за пьяный дебош в Пулково

Санкт-Петербург, 26 февраля. Пьяный житель Калининграда отказался покидать здание аэропорта в ответ на требования транспортной полиции. Мужчина начал оскорблять представителей закона и попытался их избить.

Калининградец предстанет перед судом за пьяный дебош в Пулково. Его обвиняют в угрозе применения насилия, а также в оскорблении представителя власти. Мужчине грозит срок в виде пяти лет лишения свободы.

В прошлом месяце сотрудники транспортной полиции попытались задержать подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Однако мужчина отреагировал на требования стражей порядка оскорблениями и угрозами нанести полицейским телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщал об избитом трубаче «Машины времени», который был доставлен в больницу с переломом лицевой кости.