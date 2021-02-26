Житель Петербурга протирал клавиатуру и умер от ожогов дыхательных путей

Санкт-Петербург, 26 февраля. Полицейские изучают детали смерти 40-летнего мужчины. Он протирал неизвестной жидкостью компьютерную технику, но раствор по неизвестной причине загорелся прямо у него в руках.

Местного жителя доставили в НИИ Джанелидзе с ожогами верхних дыхательных путей второй и третьей степени, а также лица и конечностей. Врачи в течение нескольких дней пытались спасти своего пациента, но тот скончался в реанимационном отделении, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Оперативники в ходе доследственной проверки установили, что свидетелем события стала мать погибшего. Именно она вызвала сыну скорую помощь. Сотрудники МВД в настоящий момент проводят проверку, в ходе которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проживающая в саратовском поселке Солнечный 24-летняя женщина получила ожоги около 15% тела. Она попала в местное медицинское учреждение из-за неправильного использования фритюрницы.