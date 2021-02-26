Двух руководителей петербургского научного центра обвиняют в растрате 156 млн

Санкт-Петербург, 26 февраля. Руководители Центра радиологии имени Гранова проходят по делу о злоупотреблении полномочиями. Их подозревают в растрате 156 млн рублей.

Два руководителя Центра радиологии имени Гранова арестованы по обвинению в растрате, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда. Теперь подозреваемые не могут занимать руководящие должности в органах госвласти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, а также использовать средства связи и интернет.

По версии следствия, фигуранты заключили договор с одной из компаний об оказании услуг по реконструкции четырех зданий. Работы не были выполнены, однако деньги все равно поступили на счет. Общий ущерб научного центра составил 156 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее ФАН сообщал об экс-начальнице хабаровского отделения почты России, которой грозит тюрьма за хищение трех млн рублей.