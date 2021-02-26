Тест на коронавирус сдали почти 19 тысяч петербуржцев за сутки

Санкт-Петербург, 26 февраля. Врачи проверили на наличие коронавируса 18 953 жителей Северной столицы за минувшие сутки, следует из сообщения на сайте городской администрации.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 4,3 тыс. вызовов горожан по вопросам коронавируса. Порядка 1,4 тыс. человек зарегистрировались для участия в добровольческой акции #МыВместе на территории Петербурга.

Положительный результат теста на коронавирус получили 365 тыс. жителей Северной столицы с начала 2020 года. Петербургские врачи уже вылечили от заболевания порядка 295 тыс. пациентов. Примерно треть коек для лечения пациентов с COVID-19 в городе пустует.

Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге сократилось почти на треть за прошедшую неделю. Всего 7,7 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Северной столице.