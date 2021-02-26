Сервис отслеживания вызванной скорой помощи появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Скорая помощь Петербурга будет оснащена сервисом отслеживания геолокации, заявил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Реализовать подобный проект власти Северной столицы намерены уже этим летом. В данный момент Смольный приступил к рассмотрению проекта, который позволит отслеживать местонахождение и ожидаемое время прибытия вызванной скорой помощи. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, отвечающий за цифровизацию.

«По поручению губернатора мы подходим к проекту, когда человек, вызвав скорую помощь, сможет отслеживать местонахождение кареты в своем мобильном приложении или на специальном сайте», – цитирует его «Петербургский дневник».

Сервис отслеживания кареты скорой помощи будет полезен и медикам. С его помощью пациент может заранее сообщить врачу информацию, которая поможет ему подготовиться к приему, добавил Казарин.

Недавно в Петродворцовом районе Петербурга состоялась встреча врачей с депутатом ГД Сергеем Вострецовым. В ходе мероприятия медработники и парламентарий обсудили ряд важных вопросов, один из которых касался оплаты труда врачам.