Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге сократилось на 30% за неделю

Санкт-Петербург, 26 февраля. Городские больницы для лечения COVID-19 приняли на 30% меньше пациентов, чем неделей ранее. Такую информацию предоставили в оперштабе Северной столицы.

Прирост новых случаев заболевания в городе постепенно снижается, петербургские больницы сокращают число коек для лечения пациентов с COVID-19. Всего 7,7 тыс. мест для людей с коронавирусом развернуто в городе, из них 2,4 тыс. коек пустует.

Всего 363 тыс. случаев заражения коронавирусом подтвердили в Петербурге с начала 2020 года. Порядка 293 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в городе в декабре прошлого года.

Последний корпус временного госпиталя для петербуржцев с COVID-19 в «Ленэкспо» закрыли 25 февраля. Все койки из медучреждения перейдут в резерв. Порядка 30% всех коек для лечения коронавируса в городских больницах сейчас свободны.