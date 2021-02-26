Статистику привитых от COVID-19 прокомментировали в комздраве Петербурга

Санкт-Петербург, 26 февраля. Разница между людьми, получившими первый и второй укол прививки от коронавируса, в Санкт-Петербурге достигает тысячи человек. Нестыковки объяснили в Комитете здравоохранения.

Пользователи Сети заметили отличия в данных по числу прошедших вакцинацию первой дозой «Спутника V» и второй. Разница достигает тысячи человек в промежутке от пяти до семи дней. «Пропажу» привитых объяснили в комздраве Северной столицы.

Некритичные расхождения действительно существуют. Ситуация может быть связана с тем, что не все горожане вовремя проходят второй этап вакцинации. Некоторым лицам последующий укол может быть противопоказан в случае заболевания, в том числе ОРВИ. Смольный намерен привить около 1,2 млн жителей Петербурга, пишет «Петербургский дневник».

Сотрудники комздрава также объяснили, что перед вакцинацией необходимо обратить внимание на возможные противопоказания. К ним относятся наличие некоторых заболеваний, контакты с зараженными, прививка от гриппа или пневмококка в течение месяца до вакцинации от COVID-19.