Полный вывоз снега с улиц Петербурга ожидается за две недели

Санкт-Петербург, 26 февраля. На уборке снега работают 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов. Для временного хранения снега организовано 130 точек.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что власти планируют убрать снег с улиц города за две недели. Но при нынешних погодных условиях сроки вывоза снега в Петербурге варьируются от восьми до 16 дней.

Районные администрации Петербурга нашли 60 адресов для временного складирования снега сроком до трех месяцев и 53 — для перегруза. Это уменьшит нагрузку на снегоприемные и снегоплавильные пункты «Водоканала». Председатель жилищного комитета Виктор Борщев считает, что из десяти тысяч потенциально опасных в плане образования сосулек крыш, расчищено примерно семь тысяч.

До этого месячная норма осадков выпала в Петербурге за четыре дня. Начиная с 20 февраля снежные осадки постепенно поднимались и достигли пиковых значений 23 февраля.