Конкурс-перепись музейных котов пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Перепись котов, живущих в культурных учреждениях, стартует в Петербурге 1 марта. Стать участником конкурса могут и организации из других уголков России.

Конкурс-перепись будет продолжаться на протяжении всей весны. По итогам голосования будет составлена карта «котокультурных» мест Петербурга, рассказала хозяйка знаменитого кота Ахилла и организатор акции Анна Кондратьева.

Во время голосования люди смогут отдать свой голос за лучшего кота. Кондратьева отметила, что традиция содержания котов на территории музеев существует не только в Петербурге, но и в других регионах страны.

Жительница Петербурга Анастасия Мостепанова воссоединилась со своим котом после пяти месяцев разлуки. Питомец потерялся во время перелета из Северной столицы в Ростов.