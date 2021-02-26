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Ревнивый студент «Военмеха» учинил перестрелку из-за девушки

Ревнивый студент «Военмеха» учинил перестрелку из-за девушки

Санкт-Петербург, 26 февраля. Не поделившие девушку студенты БГТУ «Военмех» устроили драку на 1-й Красноармейской улице. В ходе потасовки один из оппонентов достал травматический пистолет и открыл огонь.

Встреча молодых людей сопровождалась «группой поддержки» в виде пятерых друзей с одной стороны, и всего одним приятелем — с другой. Компенсировать недостаток физической силы студент решил с помощью оружия. Когда словесная перепалка достигла пика, он устроил настоящую перестрелку. Однако противники не растерялись и выбили пистолет из рук, после чего завязалась драка.

Жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать. Открывший огонь после конфликта обратился в полицию с заявлением о краже часов и пистолета. В ходе следственных мероприятий правоохранители выяснили, что оружие было выброшено в сугроб, а аксессуар был утерян во время драки.

Ранее перестрелку учинили сотрудники конкурирующих компаний ритуальных услуг. Участниками конфликта стали три человека. По факту угрозы убийством стражами правопорядка Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

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