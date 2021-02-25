Пожарные эвакуировали 20 человек из горящего дома в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 25 февраля. В Центральном районе Северной столицы произошел пожар. Спасатели зафиксировали возгорание на пятом этаже жилого дома. Из здания вывели 20 жильцов.

Пожар площадью в шесть квадратных метров произошел в Центральном районе города. Очаг возгорания зафиксировали в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома, сообщают в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 19:41. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 20 человек. По первоначальным данным, загорелись перекрытия между чердаком и квартирой.

Данных о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ФАН писал о пожаре площадью 900 кв. метров на заводе в Шахтах. В его тушении были задействованы десятки человек.