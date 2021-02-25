Транспортный прокурор по Северу-Западу принял жалобы граждан по видеосвязи

Санкт-Петербург, 25 февраля. Транспортный прокурор по Северу-Западу устроил встречу с гражданами в формате видеоконференции. Результаты работы над обращениями были поставлены чиновником на личный контроль.

Транспортный прокурор по Северу-Западу Владимир Владимиров провел прием граждан по видеосвязи. Во время встречи посетители донесли до чиновника несколько жалоб, связанных с проблемами в нескольких регионах страны.

Значительное число обращений было связано с вопросами соблюдения законодательства о безопасности на транспорте, с таможенной сферой, а также с защитой трудовых прав работников. Кроме того, граждан интересовало соблюдение административного, экологического законодательства, работа в сфере защиты прав пассажиров и предпринимателей, в том числе инвалидов и несовершеннолетних.

Сообщается, что Владимиров дал подчиненным поручение незамедлительно провести соответствующие проверки по всем обращениям и поставил их результаты на личный контроль.

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