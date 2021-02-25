Силовики задержали в Петербурге двух бизнесменов по делу о хищении госсобственности

Санкт-Петербург, 25 февраля. Правоохранители устроили в городе масштабный обыск. После оперативных мероприятий были задержаны двое бизнесменов.

По данным источника, обыск в нескольких частных фирмах проходил в рамках дела о хищении объектов, находившихся в государственной собственности. Предположительно, недвижимость располагается в исторических местах Петербурга, ее стоимость может превышать 100 млн рублей.

Словения экстрадировала в Россию бывшего члена дагестанского правительства. Следствие считает, что экс-министр нанес многомиллионный ущерб. Фигурант причастен к афере и хищению бюджетных средств, сообщал ФАН.